قتل جاره العاجز ليستولي على أطرافه الصناعية

قام موظف بقتل جاره العاجز بمنطقة الخانكة بمصر في جريمة بشعة وذلك من أجل أن يستولي على أطرافه الصناعية وتوك توك الذي اشتراه بكل ما يملك لكي يعمل عليه، ويجلب قوت يومه، بعد أن فقد ساقه وأصبح قعيد الفراش، ولا يوافق أحد على عمله، فلم يجد أمامه سوى أن قام بشراء التوك توك، وظل يعمل عليه حتى لا يمد يده لأحد ويطلب الدعم.

تمر الأيام، وينزل السائق بمساعدة أطرافه الصناعية، التي قام بشرائها، لكي يستطيع السير على قدمه، بعد أن تم بتر إحدى قدماه، ليصادف جاره، ويعقد العزم على التمسك به، لتوصيله حتى المنزل، فسرعان ما تناقشا ودار بينهما الكلام، حول الأطراف الصناعية التي قام بشرائها بمبلغ مالي والتوك توك الذي دفع فيه كل ما يملك، فبدأ الطمع يدخل قلب الموظف ويفكر في طريقه للتخلص منه، وسرقة ما يملكه، فطالب منه أن يقوم بتوصيله إلى مكان خلف السكة الحديد، لا يوجد به سكان، ثم قام بسحب "سلاح أبيض"، كان بحوزته، وقام بذبحه حتى الموت، ثم قام بالنزول من التوك توك، وسحب الجثة وإلقائها في أرض زراعية، ثم انصرف بالتوك توك مسرعًا وفق أخبار اليوم.



رجع المتهم إلى منزله، وفي المساء بدأ أهالي المجني عليه في البحث عنه، لمعرفة مكانه، بعد أن تأخر عن موعد عودته المعتاد عليه، ثم قاموا بتحرير محضر بقسم الخانكة، يفيد بتغيبه، وعلى الفور تم تشكيل فريق من البحث الجنائي، بقيادة اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة فني معمل بإحدى الشركات، مُقيم بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكاب الواقعة، وقرر أنه نظراً لارتباطه بعلاقة جيرة بالمجني عليه،

عقد العزم على قتله وسرقة مركبة "التوك توك" قيادته بهدف بيعها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، والتصريح بدفن جثة المجني عليه، بعد انتهاء الطبيب الشرعي من تقرير الصفة التشريحية.

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