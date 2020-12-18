مصر.. قرار جديد من النائب العام بعد براءة المتهمين في واقعة "سيدة الكرم"

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، اليوم الجمعة، قرارا جديدا بشأن واقعة "سيدة الكرم"، وذلك عقب براءة المتهمين في القضية.

وأمر النائب العام بتكليف المكتب الفني بمكتبه، بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة بواقعة "سيدة الكرم".

وأصدر النائب العام أمره بدراسة الطعن فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه، بحسب بيان نشرته النيابة العامة المصرية عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".

وكانت محكمة جنايات المنيا، قضت، أمس الخميس، ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين في قضية الاعتداء على السيدة سعاد ثابت، 70 عاما، والمعروفة إعلاميا بـ"سيدة الكرم" في مركز أبوقرقاص، في أعقاب حدوث مشاجرة بين أبناء القرية عام 2016.

ونقل موقع "مصراوي" عن محامي المتهمين، قوله "إن المحكمة قضت ببراءة المتهمين من صدور حكم غيابي بالسجن 10 سنوات".

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