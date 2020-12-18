مفاجأة بالتحقيقات .. فنانة مصرية قتلت زوجها والتقطت سيلفى مع جثته

مفاجأة مدوية وتفاصيل مثيرة، كشفها نص تحقيقات النيابة في قضية الممثلة المصرية عبير بيبرس، المتهمة بقتل زوجها في شقته بمنطقة البساتين بالقاهرة، وذلك بعد أن قررت النيابة العامة إحالتها إلى محكمة الجنايات ووجهت لها تهمة القتل العمد.

ونقلت صحيفة اليوم السابع عن المتهمة عند مواجهتها بالحرز وهو عبارة عن هاتف محمول يعود للمتهمة حول صورة بتاريخ يوم الحادث 30 مايو الماضي، التقطتها المتهمة لنفسها ويظهر فيها المجني عليه ملقى أرضاً على ظهره، ويرتدي "تيشرت لونه أحمر" وتظهر المتهمة في الصورة وهي تخرج لسانها عقب مقتله، أجابت المتهمة "مكنتش مصدقة أنه مات، بعد ما الإسعاف جت وقالت لي إنه توفى".

وبسؤال المتهمة بأن توقيت التقاط الصورة قبل حضور سيارة الإسعاف، أجابت "معرفشي"، ولم تجب المتهمة عن سؤال النيابة.

وتبين من التحريات أن المتهمة كانت ترتدى ملابس أثناء التقاط الصورة مع زوجها القتيل، وغيرت ملابسها قبل حضور سيارة الإسعاف.

وقررت نيابة البساتين إحالة الممثلة عبير بيبرس لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل زوجها.

تفاصيل الواقعة بدأت بورود بلاغ من والد المجنى عليه لإدارة البحث الجنائي بالقاهرة، مفاده وفاة نجله 42 سنة صاحب شركة بترول، واتهم زوجة نجله "عبير وهبة نجيب زكي الشهيرة بـ"عبير بيبرس" 35 سنة ممثلة بقتله.

وعلى الفور انتقل، ضابط مباحث قسم شرطة البساتين، وبسؤال المبلغ قرر أنه تلقى مكالمة تليفونية، من زوجة نجله تخبره بوفاته وفاة طبيعية، وبوصوله وفحص جثته تبين أن المتوفى فارق الحياة وبصدره جرح غائر بعمق 7 سم، واتهموها بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه كان بحوزة المجني عليه.

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