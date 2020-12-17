غرق 4 أطفال وأسرتين مصريتين في محاولة هجرة غير شرعية لإيطاليا

المصدر: البيان الإلكتروني

غرق 4 أطفال مصريين رفقة أسرهم، خلال محاولتهم الهجرة بشكل غير شرعي إلى إيطاليا.

وكشف حسن البي مسؤول مكتب الجثامين والبحث عن المفقودين في الهلال الأحمر الليبي في مدينة الزاوية أن الأسر المصرية تقيم في مدينة صبراتة الليبية غرب البلاد منذ فترة.

وأكد المسؤول الليبي في تصريحات نشرتها صحيفة "اليوم السابع" أن الهلال الأحمر تلقى بلاغا باختفاء أسرتين اثنتين تحملان الجنسية المصرية وتقيمان في مدينة صبراتة، موضحا أن الأسرتين حاولتا الهجرة إلى إيطاليا بشكل غير شرعي، وغرقت المركب التي تقلهم، مشيرا إلى أن الأطفال بينهم طفلة عمرها 5 سنوات وثلاثة أطفال أعمارهم متفاوتة بين 7 و 8 و 10 سنوات.

وأشار المسؤول الليبي إلى أن الهلال الأحمر فرع الزاوية يقوم بعمليات تمشيط للبحث عن مفقودين آخرين بينهم أطفال يحملون الجنسية المصرية، مؤكدا أن جثامين الأطفال المصريين الذين عثر عليها متواجدة في مستشفى الزاوية غرب البلاد.

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