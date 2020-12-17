شاهد.. نشوب حريق مهول في مصنع بأستراليا

المصدر: البيان الإلكتروني

نشب حريق ضخم أول أمس الأربعاء بمخزن يخصّ منشأة لإعادة التدوير بالقرب من نهر مدينة بريزبن الأسترالية.

ونقلت "يورونيوز" عن وسائل إعلام محلية قولها إن الحريق اندلع بالورق المقوى المُخزن خارج المستودع ثم انتشر بسرعة إلى أجزاء أخرى من المبنى.

واضطرت قوات الإطفاء لاستخدام رافعات لتتمكن من إخماد الحريق بعد عدة ساعات من نشوبه.

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