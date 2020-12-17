شاهد.. نشوب حريق مهول في مصنع بأستراليا
نشب حريق ضخم أول أمس الأربعاء بمخزن يخصّ منشأة لإعادة التدوير بالقرب من نهر مدينة بريزبن الأسترالية.
ونقلت "يورونيوز" عن وسائل إعلام محلية قولها إن الحريق اندلع بالورق المقوى المُخزن خارج المستودع ثم انتشر بسرعة إلى أجزاء أخرى من المبنى.
شاهد.. نشوب حريق مهول في مصنع بأسترالياhttps://t.co/jA3yOcreS5#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/bxgzkahjbm— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 17, 2020
واضطرت قوات الإطفاء لاستخدام رافعات لتتمكن من إخماد الحريق بعد عدة ساعات من نشوبه.
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