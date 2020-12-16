قتيل ومفقودان في تحطم مروحية عسكرية في الجزائر

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الأربعاء، مقتل مقدّم في البحرية الجزائرية في حادث تحطم مروحية قبالة تيبازة قرب الجزائر العاصمة وفقدان ضابطين آخرين.

وقالت الوزارة في بيان إن مروحية "ميرلان" عسكرية للبحث والإنقاذ من طراز إم إس-25 تحطمت في البحر أثناء رحلة تدريب تقني وفيها طاقم من ثلاثة طيارين.

ويظهر مقطع فيديو التقطه صياد هاو مدته بضع ثوان تفكك المروحية قبل سقوطها في البحر. وفتح تحقيق في الحادث.

وقد وقعت حوادث جوية عدة لمروحيات وطائرات مدنية وعسكرية في السنوات الأخيرة في الجزائر.

فقد أسفر حادثا مروحيتين عسكريتين في مايو ويونيو 2017 عن مقتل خمسة أشخاص.

وتعود أسوأ كارثة جوية حديثة إلى أبريل 2018 عندما تحطمت طائرة نقل عسكرية روسية من طراز إليوشن-76 بعيد إقلاعها من قاعدة بوفاريك في جنوب الجزائر العاصمة، ما أسفر عن مقتل 257 شخصا معظمهم من الجنود وأفراد عائلاتهم.

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