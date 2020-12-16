الأردن.. أعمال شغب إثر وفاة شخص ألقت الشرطة القبض عليه

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني إن قوة أمنية تعاملت اليوم الأربعاء مع أعمال شغب قام بها عدد من الاشخاص في الأغوار الشمالية احتجاجاً على وفاة شخص أُلقي القبض عليه بتاريخ 8 ديسمبر وأُسعف في ذات اللحظة للمستشفى وتوفي أمس وسيتم التعامل معهم وفق احكام القانون والقاء القبض على المتسببين في الشغب.

وحول تفاصيل الحادثة أوضح الناطق الاعلامي انه بتاريخ 8 ديسمبر 2020 وردت معلومات للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول وجود شخصين في احدى مناطق الاغوار الشمالية وبحوزتهم مواد مخدرة حيث جرى التحرك للمكان وعند مشاهدة الشخصين لاذا بالفرار وجرت متابعتهما والقاء القبض عليهما وتبين ان احدهما تعرض للسقوط مع وجود الآم بقدمه حيث جرى اسعافه في حينه الى المستشفى ( وتبين انه يعاني من كسر في قدمه ومن ثم تحويله لمستشفى اخر في محافظة عجلون لمتابعة العلاج وضبط بحوزتهما عند إلقاء القبض عليهما كيس يحوى مادة الحشيش الصناعي الجوكر .

واضاف الناطق الاعلامي ان ذلك الشخص بقي داخل المستشفى ولم يتم اخراجه او التحقيق معه داخل اي من الاقسام الشرطية وفي يوم أمس توفي داخل المستشفى وجرى تحويله للطب الشرعي وبتشريح جثته تبين ان سبب الوفاة يعود لإصابته بجلطة رئوية حادة وأُحيلت كافة اوراق التحقيق للمدعي العام المختص.

واكد الناطق الاعلامي ان لدينا فيديوهات وصوراً موثقة لحظة وصوله للمستشفى وتثبت انه كان يعاني من الم في القدم فقط ولا يعاني من اية اصابات اخرى وسيتم ارسالها للمدعي العام.

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