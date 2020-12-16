مصرع امرأة أمام زوجها وولديها بسبب سيلفي

المصدر: البيان الغلكتروني

لقيت امرأة استرالية حتفها بسبب صورة سيلفي في إحدى المحميات الطبيعية.

ومن ارتفاع ما يقرب من 260 قدما سقطت روزي لومبا (38 عاما)أمام زوجها وولديها المذعورين من المشهد، وذلك بعد تسلقها حاجز الأمان الخاص داخل محمية طبيعية لالتقاط الصورة المشؤومة.

وترجع تفاصيل الحادثة حينما قامت لومبا من كرايغيبورن بالتنزه مع عائلتها في حديقة غرامبيانز الوطنية الخلابة في فيكتوريا بعد ظهر يوم السبت، عندما قررت التقاط صورة في نقطة مراقبة بوروكا، بالقرب من قرية هولز غاب، حسبما أفاد موقع "نيوز دوت كوم" الأسترالي وفق موقع سبوتنك.

وكانت الشرطة الأسترالية قد أصدرت العديد من التحذيرات للمواطنين حول مخاطر هذه البقعة الشاعرية - التي اشتهرت على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي بأنها بقعة لالتقاط "سيلفي مثالية" - لكن رغم ذلك تخطت المرأة الحاجز الأمني الخاص بها، وسقطت لتلقى حتفها، بينما كان زوجها وولديهما يراقبون سقوطها وسط عجزهم عن فعل شيء لإنقاذها.

واستغرق الأمر أكثر من 6 ساعات لأفراد الطوارئ لكي يتمكنوا من انتشال جثتها من التضاريس الوعرة باستخدام رافعة.

من جانبها، أكدت وزيرة الشرطة الأسترالية، ليزا نيفيل، إنه "لا توجد صورة تستحق الحياة"، وحثت الناس على البحث عن سلامتهم عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

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