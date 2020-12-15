محكمة يابانية تحكم على سفاح تويتر بالإعدام

المصدر: د ب ا

حُكم اليوم الثلاثاء في اليابان على رجل "30 عاما" بالإعدام، بعد إدانته بقتل تسعة أشخاص التقى بهم عبر تطبيق تويتر للتواصل الاجتماعي.

وكان تاكاهيرو شيراشي قد تواصل مع ضحاياه، ومعظمهم فتيات، عقب أن أعربن عن أفكارهن الانتحارية عبر تويتر، وقام بإغوائهن إلى شقته، حيث قام بالتحرش بهن وخنقهن.

وخلصت المحكمة إلى أن الضحايا لم يوافقن على قتلهن، وهذا أحد أبرز المسائل التي جرى طرحها في المحاكمة التي أطلق عليها " قاتل تويتر".

ووصف القاضي في محكمة طوكيو أفعال المتهم، الذي اعترف بجرائمه" بالشريرة للغاية".

وجاء في لائحة الاتهام أن عملية قتل ثمان نساء ورجل، تتراوح أعمارهم بين 15 و 26 عاما، وقعت على مدار شهرين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز