مصر .. مقتل أب وابنيه وإصابة ثالث في حادث مميت

المصدر: البيان الإلكتروني

توفى 3 من أسرة واحدة وأصيب رابع بعدما اصطدمت دراجة نارية بعربة نقل على طريق كفر الشيخ الحامول شمال مصر .

و فور وقع الحادث أسرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث لنقل الطفل المصاب إلى مستشفى كفر الشيخ العام، ونقل الأهالي جثث المتوفين الثلاثة إلى منزلهم رافضين نقلهم إلى مشرحة المستشفى، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وأسفر الحادث عن وفاة الأب عبودة الشحات عبد النبي، 35 عاما، ونجليه بدر وأحمد، فيما أصيب الابن الثالث محمد، بإصابات خطيرة، وتم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وفق صحيفة الأهرام المصرية.

وقد تبين أن الأب كان يستقل" موتوسيكلا"، هو وأولاده الـ3 وخرج من قريتهم حلمي حسين، متوجهين للكراكات، إلا أنهم وأثناء خروجهم صدمتهم سيارة نقل، ودهست الموتوسيكل، ما أدى لوفاتهم، وخرج أهالي القرية جميعاً ونقلوا الجثامين على منزلهم، رافضين قيام الإسعاف بنقلهم لمشرحة المستشفى.

وكان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ ، قد تلقى إخطاراً من النجدة، يفيد وقوع حادث مروع على طريق كفر الشيخ -الحامول، وتم الدفع بدورية أمنية لتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتبين من الإسعاف أن أهالي القرية رفضوا نقل الجثامين إلى المشرحة، حيث إن الحادث وقع أمام القرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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