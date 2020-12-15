الشرطة البريطانية تداهم حفل زفاف شقيقة المغني زين مالك

المصدر: د ب ا

داهمت الشرطة البريطانية حفل زفاف الشقيقة الصغرى للمغني زين مالك، وذلك بعد خرق قواعد مكافحة فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية أن الشرطة قامت بفرض غرامات بحق أقارب زين.

وقد حضر نحو 40 شخصا حفل الزفاف، الذي أقيم في منزل شقيقة زين في برادفورد.

ويشار إلى أن القواعد الحالية تنص على أن يحضر 15 شخصا فقط حفلات الزفاف، ومن المحظور إقامة حفلات الاستقبال بمناسبة الزفاف.

وكانت واليها شقيقة زين/ 22 عاما/ قد تزوجت جوناد خان/ 24 عاما/ السبت الماضي من خلال مراسم إسلامية تقليدية أقيمت في منزل العروس.

واستدعى الجيران رجال الشرطة للإبلاغ عن إقامة حفل كبير.

وقالت الشرطة إنه تم تغريم مجموعة من الأشخاص.

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