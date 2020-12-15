أردني مشرد منذ 20 عاماً في الطرقات إلى أن أنقذه مقطع فيديو
أنقذت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية رجلاً مشرداً يسكن الشارع منذ عشرين عاماً، بعد أن سلطت عليه إحدى القنوات الإخبارية الأردنية الضوء بفيديو تشرح فيه حالتها المأساوية.
وقال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح إن الشخص المشرد منذ 20 عاماً في منطقة وسط البلد بالعاصمة عمان تم نقله إلى مستشفى البشير للوقف على وضعه الصحي والاطمئنان عليه.
وأضاف المفلح إن وزارة التنمية ستقوم بعد استكمال الاجراءات الطبية معه بأخذه إلى أحد دور الإيواء التابعة للوزارة.
وكانت قناة "رؤيا" الأردنية قد سلطت الضوء على قضية المشرد عبر منصاتها في وقت مضى.
#أردني مشرد منذ 20 عاماً في الطرقات إلى أن أنقذه مقطع فيديو https://t.co/NX2ePXj28I#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/YaLbdtU0rm— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 15, 2020
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