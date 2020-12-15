شاهد.. ثوران بركان جبل إتنا في صقلية
تظهر لقطات مصورة ثوران بركان جبل إتنا في جنوب شرق جزيرة صقلية الإيطالية الأحد، مقدما عرضا ليليا مذهلا للحمم البركانية التي وصلت إلى ارتفاع 100 متر.
ويعد جبل إتنا من أكثر البراكين نشاطا في العالم. وفقا لـ "يورونيوز".
وعلى الرغم من خطورة انبعاث الرماد وسحب الدخان الداكن في الجو وتأثيرها على الرحلات، إلا أن مطار كاتانيا القريب كان يعمل بشكل طبيعي حتى أمس الاثنين.
ولم تصدر تحذيرات حكومية تطالب المواطنين في البلدات المجاورة بتوخي الحذر.
شاهد.. ثوران بركان جبل إتنا في #صقليةhttps://t.co/h7vcRg5QIh#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/pjz6oF7Blk— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 14, 2020
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