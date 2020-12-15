شاب أردني يتعرض لأطلاق نار في أمريكا

المصدر: وكالات

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز أن الوزارة تتابع تعرض مواطن أردني يبلغ من العمر 24 عاماً لحادث إطلاق نار في ولاية انديانا الأمريكية. بحسب وكالة عمون الأردنية

وقال الفايز في بيان "الاثنين"، إن المواطن أصيب بعدة طلقات نارية ادخل على اثرها المستشفى لتلقي العلاج اللازم ووضعه العام مستقر.

وأضاف أن السفارة الأردنية في واشنطن تتواصل مع ذوية للاطمئنان على صحته وتقديم كافة المساعدات الممكنة كما تتواصل مع السلطات المحلية للكشف عن ملابسات الحادثة.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز