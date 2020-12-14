بالفيديو.. اندلاع حريق هائل في الإسكندرية

المصدر: البيان الإلكتروني

اندلع حريق هائل في ميناء في منطقة اللبان غرب مدينة الإسكندرية في مصر، مساء اليوم الاثنين.

وذكرت "بوابة الوفد" المصرية، أن الحريق اندلع في مخزن تابع منطقة اللوجستيات في منطقة اللبان غرب محافظة الإسكندرية دون حدوث إصابات بين العاملين.

وأضافت أن مدير أمن الإسكندرية تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مخزن بشارع مسجد الشيخ محمد السابق المتفرع من سوق الجمعة دائرة اللبان وانتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وكشفت الصحيفة انه بالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمخزن خاص بالمنطقة اللوجستية بشارع الشيخ محمد السابق المتفرع من سوق الجمعة".

وأوضحت أنه كان يتم تجهيز المخزن منذ فترة لتخزين بضائع تابعة للمنطقة الجمركية"، مشيرة إلى ان قوات الحماية المدنية دفعت بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة".

وكشفت إنه "يجري ندب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وسؤال العاملين عن التفاصيل".

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