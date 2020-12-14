ثمانيني أردني يغيب شهرين عن منزله ويعثر عليه راعي غنم بعد فوات الأوان

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد أكثر من شهرين من تعميم بلاغ عن تغيب رجل ثمانيني عن منزله، عثر راعي غنم أردني على جثة الرجل متحللة في منطقة وادي حور.

وفي التفاصيل فقد أفادت الأجهزة الأمنية بأنها عثرت على جثة رجل "85 عاما" بعد أن تغيب عن منزله لمدة شهرين. حيث تلقت عمليات مديرية شرطة إربد بلاغاً من قبل راعي أغنام في منطقة شمال إربد في وادي حور بوجود جثة متحللة بالكامل.

وأضاف المصدر أنه عند الكشف على الجثة من قبل المدعي العام والمختبر الجنائي تم التعرف على صاحبها، وهو من مواليد 1935 ومتغيب عن منزله منذ شهرين وقد تم التعميم عليه مسبقاً.

ولفت المصدر أنه تم إخلاء الجثة الى الطب الشرعي في مستشفى الاميرة بديعة للوقوف على أسباب الوفاة.

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