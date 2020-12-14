حزن في الأردن بعد وفاة طالب جامعي صدمته سيارة وأوقعته من فوق الجسر

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي صباح أمس الأحد الطالب الأردني مالك شديفات "22 عاماً" والذي يدرس الهندسة في جامعة مؤتة بمحافظة الكرك متأثراً بإصابته قبل أيام بحادث دهس بمنطقة خو يوم الخميس الماضي.

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن الطالب شديفات سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وبحسب موقع "رؤيا" فإن مالك كان تعرض قبل عدة أيام لحادث سير، بينما كان ينتظر ابن عمه في الزرقاء فوق جسر "خو"، مضيفين أنه وأثناء انتظاره باغتته مركبة تسير بسرعة جنونية فصدمته وأوقعته من فوق الجسر، ولاذ السائق "الجاني" بالفرار.

وبعد أن تم نقله إلى مستشفى الزرقاء الحكومي حيث كانت حالته حرجة، وبقي في العناية المركزة وكان يعاني من نزيف في الدماغ وكسور متعددة في جسده، ولم يصمد طويلاً إلى أن توفاه الله فجر يوم أمس الأحد.

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