جريمة تقشعر لها الأبدان في مصر.. عجوز يغتصب حفيدة زوجته الطفلة والمعاقة ذهنياً وتحبل منه

المصدر: البيان الإلكتروني

في جريمة تقشعر لها الأبدان أقدم عجوز على اغتصاب طفلة "13 عاماً" معاقة ذهنياً أكثر من مرة وحملت منه في منطقة حلوان بمصر.

وفي التفاصيل، أفادت شرطة مباحث القاهرة، بأنها ألقت القبض على عجوز بتهمة اغتصاب طفلة حفيدة زوجته، وتم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بالقبض على الجدة بعد ثبوت تورطها في الجريمة والاشتراك مع المتهم الرئيسي زوجها في منطقة حلوان.

وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن تحريات مباحث الجيزة كشفت عن أن «المتهم استغل مرض الطفلة المعاقة ذهنيًا، وعاشرها معاشرة الأزواج، ونتج عنها حمل الطفلة»، وقررت النيابة عرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي، وتسليمها إلى جدتها من ناحية الأب لتولي رعايتها.

وأضافت التحريات أن «الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من مستشفيي بحضور سيدة إلى القسم، وبصحبتها حفيدتها، 13 عاما، معاقة ذهنيا، وحامل في الشهر الثاني، انتقل ضباط قسم شرطة حلوان إلى مكان البلاغ، وبالفحص بين أن زوج جدتها من ناحية أمها قام باغتصابها أكثر من مرة، وعاشرها معاشرة الأزواج»، كما ورد في التحقيقات.

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