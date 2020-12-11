عرس تحول إلى مأتم..وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة في حادث مروع بالسعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي 4 أشخاص من عائلة واحدة، إثر حادث تصادم مروع أمس الاول، بالقرب من محطة برودان الواقعة على طريق "الرين- بيشة" في المملكة العربية السعودية.

وأفاد عبدالله الخثعمي من عائلة المتوفين وفق صحيفة "سبق": إن عمه مسفر 68 عامًا وزوجته 64 عامًا ، وابنه مقبول 32 عامًا وزوجته 34 عامًا، استقلوا سيارتهم من مدينة الرياض للسفر إلى منطقة عسير؛ لحضورحفل زواج قريب لهم اليوم الجمعة.

وأضاف: "بالقرب من محطة برودان وقع تصادم عنيف بين سيارة أقاربي مع شاحنة، وأسفر الحادث عن مصرعهم جميعًا".

و إثر الحادث المأساوي تحولت أفراح العائلة إلى مأتم بعد وفاة أربعة من العائلة، مما اضطر العريس على تأجيل موعد الزواج الذي كان مقرراً له اليوم الجمعة إلى إشعار آخرم يحدد بعد.

وأضاف "الخثعمي": "نُقلت جثامين المتوفين من مستشفى الرين إلى بيشة، وتمت الصلاة عليهم ودفنهم.

وسجل طريق "بيشة- الرين" حوادث مميتة عديدة في الفترة الماضية؛ وذلك لازدحامه وعدم ازدواجيته.

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