السلطات المصرية تكشف سبب وفاة طبيبة في الكويت

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف وزير القوى العاملة في مصر، محمد سعفان، تفاصيل وفاة طبيبة مصرية كانت تعمل في الكويت منذ أكثر من عشرين عاما.

وتلقى الوزير من مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بدولة الكويت،بياناً يفيد أن وفاة طبيبة التخدير المصرية، جيهان كامل الحلواني، كان طبيعيا بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب وتسمم في الدم، بعد صراع طويل مع المرض، وليس بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

وأوضح الملحق، أحمد إبراهيم، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، أن الطبيبة المصرية جيهان كامل عبد الرحيم الحلواني كانت تعمل طبيب تخدير بالمستشفى الأميري منذ بداية عام 1997، وأن سبب الوفاة طبيعي، ويعمل زوجها الدكتور سمير محمود عبد السلام طبيب عظام بمستشفى الرازي، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وتم دفن الطبيبة بالكويت ويتابع مكتب التمثيل العمالي مستحقاتها مع الزوج بعد إعلام الوراثة.

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