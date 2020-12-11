اعتقال رجل تعمد السعال والبصق في متجر

المصدر: وكالات

اعتقلت السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية رجلا، هذا الأسبوع، رفض ارتداء الكمامة في متجر للإلكترونيات، وتعمد السعال والعطس والبصق في جميع أنحاء المكان، وفقا لما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".

ووجهت الشرطة تهمة "السلوك غير المنضبط" لآلتون آشبي، الذي يبلغ من العمر 51 عاما.

ووفقا لموظف في متجر "بست باي" الذي وقعت فيه الحادثة، طُلب من الزبائن مغادرة المتجر من أجل القيام بعمليات تعقيم لجميع المواقع التي تواجد فيها آشبي.

وكانت موظفة في المتجر قد عرضت على الرجل مجموعة من الكمامات ليختار واحدة لارتدائها، إلا أنه ألقاها جميعا أرضا وتصرف "بوقاحة" بعدها.

وبرر آشبي فعلته بأنه "غير راضٍ عن الخدمة التي حصل عليها"، وفقا للشرطة.

الحادثة هذه لم تكن الأولى من نوعها منذ بدء الجائحة، ففي أكتوبر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصور ا لمسافرة في أيرلندا الشمالية رفضت ارتداء الكمامة الواقية وراحت تسعل في وجوه الركاب الآخرين.

وأوضح موقع "مترو" البريطاني أن سيدة، لم يتم الكشف عن هويتها، كانت مسافرة على متن خطوط شركة "إيزي جيت" من مطار بلفاست إلى مدينة إدنبره قد رفضت ارتداء الكمامة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويظهر المقطع المصور تلك السيدة وهي تصرخ على المسافرين قائلة:" كلكم سوف تموتون.. الجميع سوف يموت".

وفي مارس، قبضت الشرطة في ولاية كونيكتيكت الأمريكية على طبيب بعد تلقيها بلاغا من ممرضات يفيد بأنه يتعمد السعال في وجوههن.

واتهمت الشرطة الطبيب المتخصص بجراحة العظام، كوري إدغار، بارتكاب جنحة تقضي باعتقاله.

كما كانت السلطات في ولاية فيرجينيا الأمريكية قد وجهت، في مارس، تهما بالإرهاب لشاب اعتقلته بعد أن صور نفسه خلال لعقه منتجات معروضة على رفوف أحد محال البقالة في مدينة وارنتن بولاية فرجينيا الأمريكية.

وقال الشاب في الفيديو الذي تسبب باعتقاله "من منكم خائف من فيروس كورونا؟".

وواجه كودي فيستر البالغ من العمر 26 عاما، آنذاك، تهما بتشكيل "تهديد إرهابي"، بفعلته التي تعرض الآخرين للخطر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز