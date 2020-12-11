بالفيديو.. مقتل وإصابة نحو 20 شخصاً في حريق بمستودع يؤوي مهاجرين قرب برشلونة

المصدر: البيان الإلكتروني

اندلع حريق في مستودع يؤوي مهاجرين قرب برشلونة ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 17 آخرين، على ما أفاد مسؤولون إسبان أمس الخميس.

اندلع الحريق حوالي الساعة 21,00 (20,00 ت غ) الأربعاء في منطقة بادالونا الصناعية، إحدى ضواحي برشلونة، حيث يعيش ما يصل إلى 200 مهاجر في ظروف مزرية، وفقا لـ "يورونيوز"..

وقال رجال الإطفاء على تويتر إنهم عثروا حتى الآن على جثتين داخل المستودع، محذرين من إمكانية انهيار المبنى.

وصرّح كزافييه غارسيا ألبيول، رئيس بلدية بادالونا: "وجدنا ستين شخصا لكن الكثيرين فروا من النوافذ الخلفية. ربما غادر أكثر من مائة شخص".

وأظهرت صور بثها التلفزيون المحلي ووسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب الضخمة وهي تتصاعد من المبنى فيما حاول عدة أشخاص الهروب من النوافذ.

وقالت وزيرة الصحة الإقليمية ألبا فيرغيس إنّ 17 شخصا على الأقل أصيبوا، من بينهم اثنان في حالة حرجة. وأضافت أن البعض أصيبوا بعد قفزهم من المبنى.

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز "آسف بشدة لفقدان الأرواح وأنا ممتن للعمل الرائع لخدمات الطوارئ التي أنقذت العشرات من الناس من ألسنة اللهب".

وتواجد 26 من فرق الإطفاء في موقع الحريق صباح أمس الخميس.

ويعيش حوالى 200 ألف شخص في بادالونا.

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