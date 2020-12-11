شاهد.. المياه تغمر البندقية مجدداً

المصدر: البيان الإلكتروني

غمرت المياه مدينة البندقية الإيطالية نتيجة سوء الأحوال الجوية والأمطار التي تجتاح البلاد منذ أيام، والتي أدت إلى حدوث فيضانات في العديد من المناطق.

وارتفع منسوب المياه في المدينة وتجاوز علوّ موجات المدّ العالية 1.3 متر، وغمرت العديد من المعالم التاريخية للمدينة السياحية. وألحقت الفيضانات أضرارا بالمحلات ومختلف الأنشطة التجارية.

وتقول السلطات إن سدوداً متحركة تم بناؤها لإنقاذ البندقية من الغرق، لم تتمكن من حماية المدينة، التي تعتبر إحدى أجمل مدن العالم.

وخلال الصيف الماضي، نفذت البندقية بنجاح تجربة نظام طموح لمكافحة الفيضانات، وهو برنامج يتكون من 78 حاجزاً يمكن تضخيمها عند الحاجة للارتفاع على مستوى البحر، وفق "يورونيوز".

وشهدت البندقية في نوفمبر 2019 ارتفاع منسوب المياه إلى مستوى استثنائي، ما تسبب في غمر 80 في المائة من المدينة.

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