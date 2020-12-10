عشرات الإصابات في حادث انفصال عربة قطار واصطدامها بحاجز خرساني في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

ارتفع عدد المصابين جراء انفصال عربة القطار المتجه إلى شمال الدقهلية بمصر، أمس الأربعاء، واصطدامها برصيف رقم واحد، إلى 25 شخصًا، بينهم أطفال، دون وقوع وفيات.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، أن الإصابات متوسطة، ولا توجد خسائر في الأرواح، ونقلوا جميعًا إلى المستشفى الدولي.

وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال الأمن إلى مكان الحادث، وتبين تصادم العربة الأخيرة من القطار بجانب رصيف المحطة أثناء تبديل اتجاه السير داخل المحطة.

وكان قطار قادم في اتجاه محطة قطار المنصورة، قد اصطدم بالحواجز الحديدية بالرصيف، الأمر الذي تسبب في سماع دوي انفجار وسقوط مصابين، وفق "المصراوي".

وتبين أن القطار المتجه إلى مدينة المطرية عاد إلى الرصيف بالخلف لتحميل الركاب، إلا أنه عاد مسرعًا ما تسبب في ارتطامه بالحاجز الحديدي.

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