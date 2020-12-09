إحالة فنانة مصرية للجنايات بتهمة قتل زوجها

المصدر: البيان الإلكتروني

أحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية الفنانة عبير بيبرس، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامها بقتل زوجها عمرو سيد إثر مشاجرة بينهما بمنطقة البساتين.

ووجهت النيابة المصرية للمتهمة عبير بيبرس اتهامات القتل العمد، وحيازة سلاح أبيض "قطعة زجاج" دون مسوغ قانوني واستخدامها في قتل زوجها.

وكانت قد قررت غرفة المشورة بمحكمة البساتين، تجديد حبس الفنانة عبير بيبرس 45 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل زوجها عمرو سيد إثر مشاجرة بينهما.

وظهرت الفنانة داخل قفص الاتهام بالملابس البيضاء ومرتدية "كمامة" للوقاية من فيروس كورونا.

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