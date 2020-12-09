القبض على صاحب واقعة إلقاء الأموال على المارة في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

قامت أجهزة الأمن المصرية بإلقاء القبض على الشخص الذي ظهر وهو يلقي الأموال على المواطنين بأوسيم في الجيزة.

وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بالجيزة، حيث "ألقى مبلغا ماليا محدودا – فئات صغيرة، تجمع على إثرها بعض المارة بالطريق لاستبيان الأمر، وضبط بحوزته مبلغ مالي محدود من ذات الفئات الصغيرة".

وعلل ما فعله بقصد الشهرة، وأنه كان في طريقه لتوزيع المبلغ المالي المضبوط بحوزته بذات الطريقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان صاحب فيديو إلقاء الأموال من الشرفة في مصر صبري عبد العزيز، قد قال إنه قرر اعتماد هذه الطريقة بعدما شاهد اللقطة في أحد الأفلام.

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