الأردن.. شخص يعتدي على طفل ويشج رأسه بسبب خلاف مالي مع والده

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني أنه ورد بلاغ بعد منتصف الليل بإسعاف حدث يبلغ 15 عاما من العمر للمستشفى إثر تعرضه لاعتداء بواسطة أداة حادة في منطقة الرأس من قبل أحد الأشخاص أثناء وجوده داخل منزله في منطقة مرج الحمام.

وأضاف الناطق الإعلامي أن الحدث ما زال قيد العلاج وهو بحالة صحية مستقرة فيما بينت التحقيقات الأولية أن الجاني حضر لمنزل الحدث لوجود خلافات مالية سابقة بينه وبين والد الحدث، وأنه بعد عدم العثور على والده أقدم على ضربه بواسطة اداة حادة على عدة مناطق في منطقة الرأس.

وتابع الناطق الإعلامي أنه وفور تلقي البلاغ شكلت فرق تحقيق وتفتيش ومتابعة للبحث عن الجاني الذي تم تحديد هويته وتبين أنه من ذوي الأسبقيات الجرمية في قضايا السرقات.

وأكد الناطق، أنه وبوقت قياسي تمكنت فرق التحقيق المشتركة من تحديد مكان اختباء الجاني داخل إحدى المزارع جنوب العاصمة وجرى مداهمتها وإلقاء القبض عليه وبوشر التحقيق معه تمهيدا لإحالته للقضاء لينال عقابه الرادع، مشددا أنه لن يفلت من العقاب كل من يجرؤ على الاعتداء على حياة وسلامة المواطنين وسيلاقي جزاءه الرادع الذي يستحقه ويحمي المجتمع منه ومن شروره.

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