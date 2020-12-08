القبض على 4 وافدين تخصصوا بالسطو على حظائر المواشي في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت الجهات الأمنية المختصة في العاصمة السعودية الرياض، من إلقاء القبض على 4 مقيمين تورطوا بارتكاب عدد من جرائم السطو على حظائر المواشي.

وأفاد مساعد المُتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على أربعة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية (في العقد الثالث من العمر)، تورطوا بارتكاب عدد من جرائم السطو على حظائر المواشي، والاعتداء على العمالة فيها، وسرقة (184) رأساً من الأغنام.

وأوضح الناطق الإعلامي بأن قيمة المواشي المسروقة تقدر بحوالي (360,000) ريال. مشيراً إلى أنه جرى إيقاف المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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