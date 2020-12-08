الأمن الأردني يلقي القبض على سارق 20 ألف دينار من محاسب

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت قوات المباحث الجنائية الأردنية القبض على لص تمكن من سرقة 20 ألف دينار من محاسب بإحدى الشركات بعد خروجه من البنك وبحوزته المبلغ.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه وبتاريخ 28 أكتوبر 2020 تقدم محاسب يعمل لدى إحدى الشركات بشكوى بتعرضه لسرقة مبلغ 20 ألف دينار تقريباً بعد أن قام شخص مجهول بكسر زجاج مركبته بعد أن ترك المبلغ داخلها.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات، حُددت هوية مرتكب الجريمة، وهو من ذوي الأسبقيات، وألقي القبض عليه واعترف بالتحقيق معه بارتكاب الجريمة بعد تتبع الموظف منذ خروجه من البنك وما زال التحقيق جارياً في القضية.

وأهاب الناطق الإعلامي بالأخوة المواطنين والمقيمين عدم ترك مبالغ مالية داخل مركباتهم تحت أي ظرف كان، لتفويت الفرصة على مثل أولئك الأشخاص الذين يستغلون ذلك لارتكاب جرائمهم.

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