عرس يتحول إلى مأتم بعد 3 وفيات بينهم العريس في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي عريس مصري بالإضافة إلى شخصين آخرين وأصيب 11 آخرون، بينهم العروس، إثر وقوع حادث تصادم باص بسيارة على الطريق الدائري بمدينة المنصورة في دلتا مصر، مساء أمس الإثنين، أثناء توجه الأسرتين لشراء الشبكة.

وورد بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين باص وسيارة خاصة على طريق المنصورة الدائري أمام أكاديمية السلاب الخاصة ونتج عن الحادث إصابات عديدة.

انتقلت قوات الشرطة ومباحث مركز المنصورة و10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 14، بينهم العروسان وأسرتاهما، كانوا في طريقهم لشراء الشبكة للعروسين وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

وقال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الحادث أسفر عن إصابة 11 شخصًا بينهم العروس وأسرتا العروسين، وأثناء نقلهم للمستشفى توفيت أم العروس والتي وصلت المستشفى جثة هامدة، ثم توفيت شقيقة العريس متأثرة بإصابتها بنزيف في المخ.

وأضاف: «تم احتجاز كل من العروس 18 سنة، مصابة باشتباه بكسر في عظام الساق اليسرى وعظام الوجه واشتباه بنزيف داخلي.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية «نقيطة» التابع لمركز المنصورة، إثر وقوع الحادث، وأكدوا أن العروسين وأسرتيهما كانوا في الطريق إلى أحد محلات الصاغة في المنصورة لشراء «شبكة العروسة» وكانت السعادة ترفرف على الجميع، خاصة بعد ارتباط العروسين ببعضهما البعض وقد حددا موعد حفل الشبكة، الخميس المقبل، إلا أن القدر لم يمهلهما ووقع الحادث قبل شراء الشبكة بلحظات وتوفي العريس وشقيقته ووالدة العروس، بينما مازالت العروس في حالة حرجة بالمستشفى.

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