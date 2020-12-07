عصابة في ألمانيا توصل 1200 شحنة كوكايين إلى عملائها عبر البريد السريع

المصدر: د ب ا

نجحت عصابة في العاصمة الألمانية برلين في توصيل 1200 شحنة كوكايين إلى عملائها عبر خدمة خاصة بها للبريد السريع، قبل أن تتمكن الشرطة والجمارك والادعاء العام من إنهاء هذا النشاط.

وأعلنت السلطات الألمانية اليوم الاثنين عن إيداع أربعة أشخاص مشتبه بهم في الحبس الاحتياطي بينهم المتهم الرئيسي/40 عاما/، وتتوقع السلطات أن العصابة تحصلت من هذه التجارة على إيرادات سنوية بملايين اليورو.

وبدأت السلطات في نهاية عام 2019 تحقيقاتها بشأن العصابة التي يُعْتَقَد أنها تضم خمسة رجال وامرأتين تتراوح أعمارهم بين /35 و45 عاما/، وقد تم وقف شبكة توزيع المخدرات يوم الخميس الماضي.

وقد تمكنت السلطات من توجيه هذه الضربة ضد التجارة غير المشروعة للمخدرات من خلال مجموعة تحريات مشتركة تضم أفرادا من الجمارك وهيئة مكافحة الجريمة في ولاية برلين التي تمكنت من اكتشاف طريقة العصابة في العمل والتوزيع.

ونفذت السلطات 15 أمر تفتيش، حسبما أعلن الادعاء العام، حرزت خلاله نحو كيلوجرام من الكوكايين بدرجة نقاء عالية فضلا عن العثور داخل إحدى السيارات على 400 لفافة كوكايين معدة للتسليم.

وقدر الادعاء العام أن القيمة السوقية لكبسولة الكوكايين التي تحتوي على نحو نصف جرام من هذا المخدر، تتراوح بين 40 إلى 50 يورو.

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