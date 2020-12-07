شاهد.. انفجار مصنع للألعاب النارية في روسيا يرسل آلاف الصواريخ في السماء

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

اشتعلت النيران في مصنع للألعاب النارية في روسيا، مما أدى إلى انفجار ضخم.

حدث الانفجار الخطير في مدينة روستوف أون دون الساحلية، جنوب روسيا، في الساعات الأولى من صباح يوم 6 ديسمبر.

وأظهرت لقطات من الانفجار مشاهد من الألعاب النارية المستمرة بشكل لا يمكن السيطرة عليه في جميع الاتجاهات.

وشوهد السكان في البداية وهم يشاهدون المنظر ثم يهربون من الانفجارات التي كانت تطلق في جميع الاتجاهات.

وتحت عرض الألعاب النارية في السماء، ظهرت ألسنة النيران بينما تكافح خدمات الطوارئ للسيطرة عليها.

وتم استدعاء أكثر من 400 رجل إطفاء للتعامل مع الحريق، من ثلاثة فرق إطفاء - نوفوتشركاسك وأكساي وروستوف - حيث تم تجميع فرق الإطفاء من المناطق المحيطة للمساعدة.

ووفقًا للتقارير المحلية، ورد أن الحريق قد اندلع في أحد الأسواق بواسطة سخان كهربائي معيب في الساعة 6.30 صباحًا بتوقيت موسكو.

ثم امتد الحريق إلى مخزن للألعاب النارية مكون من طابقين، ووفق "ديلي ميل" تم تخزين الألعاب النارية استعدادًا لاحتفالات رأس السنة الجديدة.

والتقط قسم الطوارئ المحلي فيديو للحادث ونشره على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تقع إصابات في الحريق كونه شب في الساعات الأولى من الصباح عندما كان السوق خاليا.

ومع ذلك، لحقت أضرار جسيمة بالمباني حيث انتشرت ألسنة اللهب على مساحة 4000 متر مربع.

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