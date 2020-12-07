شاهد.. سيول جارفة تجتاح جنوبي إيران

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت عدة محافظات جنوب إيران هطول كميات كبيرة من الأمطار تسببت في فيضانات عارمة خلفت خسائر مادية جسيمة.

واجتاحت الفيضانات محافظات فارس وبوشهر وخوزستان، وتسببت في إغلاق الطرق الرئيسية وتدمير عدة منازل، بحسب "روسيا اليوم".

وشهدت إيران مؤخرا أمطارا غزيرة أدت إلى سيول جارفة أغرقت بدورها عدة مدن جنوبي البلاد.

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