يساوم أصحاب المحلات مقابل الامتناع عن تحرير المخالفات

المصدر: البيان الإلكتروني

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن (في العقد الثاني من العمر)، لتورطه بانتحال صفة موظف حكومي، وفقاً لصحيفة "عكاظ".

وأوضح المتحدث أن الجاني قام بالاحتيال على بعض العاملين بالمحلات التجارية للحصول على مبالغ مالية مقابل الامتناع عن تحرير المخالفات.

وأوضح أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بارتكابه عدداً من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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