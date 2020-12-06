مصر.. انتحار عروسين في شهر العسل

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وسائل إعلام مصرية،اليوم الأحد، تفاصيل تتعلق بحادثة انتحار عروسين في شهر العسل، حيث قفزت الزوجة من شقتها بالطابق الرابع بمنطقة الهرم، ولحاق زوجها بها، بالقفز بالطريقة نفسها والمكان نفسه، ليلقى المصير ذاته.

وأشارت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن مأمور قسم الهرم تلقى بلاغا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة فتاة ومصاب إثر سقوط من مكان مرتفع، قبل أن تنقل وسائل إعلام مصرية لاحقا أنه توفي.

وتوصلت التحريات إلى أن انتحار الزوجة جاء بعد خلافات زوجية متكررة، رغم أنه لم يمر سوى شهر على زواجها.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" فإن الزوج لم يتخط عمر الـ17، بينما كانت الزوجة في سن الخامسة عشرة.

وأرجعت التحريات بحسب الصحيفة انتحار الزوجة لخلافات أسرية، حيث منع الزوج زوجته من مغادرة المنزل، فتوجهت الأخيرة إلى المطبخ لتأخذ سكينا.

وعندما حاولت والدة زوجها، التي كانت تقيم معهما، التدخل، أصابتها الزوجة في وجهها، ليقوم الزوج بالاعتداء عليها بالضرب، الأمر الذي جعلها تقفز من النافذة، وفور تأكده من مصرعها، صعد الزوج إلى شقته وألقى بنفسه من النافذة.

وأمرت النيابة بدفن جثتي الزوجين بعد كتابة تقرير واف عن أسباب وظروف الوفاة، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

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