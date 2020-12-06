خطأ فادح في مستشفى سعودي.. ماتت البنت فقط فأعلنوا وفاة الأم أيضاً

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة السعودية تصحيح حالة مواطنة بعد تسجيلها "متوفاة" بمستشفى خاص بجازان، وكشفت أسرة المواطنة التي وضعها مستشفى خاص بمنطقة جازان في عداد الموتى، عن مستجدات القضية بعد أن تم تصحيح الخطأ الذي كبدهم معاناة طويلة وكبيرة.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية أن المواطنة شكت من عدم صرف مستحقات مالية لها لدى المؤسسة العامة للتقاعد بسبب الخطأ.

وقال أحد أبناء السيدة إن والدته كانت مرافقة لشقيقته التي توفيت بذات المستشفى، لكن المستشفى وضع الأم مع ابنتها في عداد الموتى؛ ما تسبب في معاناة ومشقة وتوقف الخدمات.

وأوضح أنه طالب وزارة الصحة بإنهاء المشكلة، وتم ذلك بالفعل، فيما ينتظر استكمال إنهاء معاناتهم.

وصرح المتحدث باسم صحة جازان محمد دراج، قائلاً: "نوضح لكم أنه حدث إدخال بيانات لبلاغ حالة وفاة بشكل غير صحيح في أحد المستشفيات الخاصة، وتم تعديل البلاغ، وإحالة الشكوى للإدارة المختصة لاتخاذ اللازم نظاماً".

يشار إلى أن برنامج "يا هلا" استضاف المواطنة وشقيقها في حلقة الليلة، وكشفا فيها عن مجريات القضية.

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