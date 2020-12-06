بالفيديو.. أبطال الدفاع المدني الأردني ينقذون شخصين جرفتهما السيول

المصدر: البيان الإلكتروني

أنقذ رجال الدفاع المدني الأردني، مساء أمس السبت، شخصين حاصرتهما مياه السيول في محافظة الزرقاء.

وأفادت إدارة الدفاع المدني بأن كوادرها تعاملت خلال حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها المملكة مع محاصرة شخصين داخل مجرى سيل بمنطقة الركبان بمحافظة الزرقاء.

وتمكنت فرق الإنقاذ من مساعدة أشخاص آخرين وتأمينهم إلى مناطق آمنة.

ودعت مديرية الأمن العام الأردني المواطنين إلى ضرورة الانتقال من المناطق المنخفضة إلى المناطق الأكثر أمانا والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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