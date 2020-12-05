مشهد يحبس الأنفاس من عملية إنقاذ مسنة أردنية علقت في شرفة منزلها

المصدر: البيان الإلكتروني

في مشهد يحبس الأنفاس، تسلق أحد رجال دوريات النجدة الأردنية الجدران بارتفاع طابقين ليصل إلى سيدة أردنية مسنة علقت في شرفة منزلها ولم تستطع فتح الباب لتدخل إلى الشقة مجدداً.

وفي التفاصيل فقد أنقذت إحدى دوريات شرطة النجدة سيدة مسنة علقت في شرفة منزلها وبقيت لفترة طويلة وأصابها الإعياء من البرد الشديد.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني إن سيدة مسنة في العاصمة عمان استنجدت بإحدى دوريات النجدة، بعد أن علقت على شرفة منزلها، وبقيت لفترة طويلة، وهي لا تستطيع فتح باب الشرفة وكانت تعاني من البرد الشديد.

وأضاف الناطق الاعلامي أن طاقم الدورية تسلق جدار المنزل، وتمكن من الوصول للمسنة، وفتح الباب وأدخلها للمنزل، ولم يغادر المكان حتى اطمئن عليها وتأكد أنها بصحة جيدة.

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