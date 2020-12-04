وفاة طبيب بحادث سقوط مصعد في مستشفى

المصدر: أ ف ب

تظاهر مئات الأطباء التونسيين اليوم "الجمعة" للمطالبة بتحسين سلامة العمل داخل المستشفيات إثر وفاة طبيب في حادث سقوط مصعد في المستشفى الذي يعمل فيه في شمال غرب تونس ما أعاد اثارة الجدل حول اختلال القطاع الصحي في البلاد.

وتوفي الطبيب المقيم بدر الدين العلوي "27 عاما" الخميس إثر سقوطه داخل مصعد في المستشفى الجهوي بولاية جندوبة، وفق وزارة الصحة التونسية، ما أثار موجة من الغضب.

وأطلقت الحادثة التي وقعت عقب الابلاغ عن عطب في المصاعد في المستشفى خلال زيارتين رسميتين لوزيرين في الأشهر الفائتة، ردود فعل واسعة من قبل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا وضع المستشفيات الحكومية والخدمات الصحية وغياب الاصلاحات الضرورية في ظل جائحة كوفيد-19.

وتجمع المئات من الأطباء المقيمين والعاملين في قطاع الصحة "الجمعة" أمام مقر كليّة الطب بالعاصمة من أجل المطالبة بقالة وزير الصحة والمسؤولين عن الصيانة في المستشفى، في تحرك جاء بدعوة من "المنظمة التونسية للأطباء الشبان". ودعت المنظمة أيضاً إلى إضراب عام.

وجرت احتجاجات أيضاً أمام كلية الطب بمدينة صفاقس.

وقال العضو في المنظمة زياد بوقرة "مات الطبيب بسبب اللامبالاة".

وتشهد تونس انتشاراً كبيراً لفيروس كورونا بعدما تمكنت من احتواء انتشاره في شهر يونيو الفائت، وأصبح عدد المصابين يناهز المئة ألف، بينهم أكثر من 3 آلاف وفاة.

وأعلن رئيس الحكومة تنظيم جنازة رسمية للطبيب الشاب الذي سيدفن في ولاية القصرين.

وأعلنت وزارة الصحة فتح تحقيق إداري "فوري بالتوازي مع البحث الجنائي وذلك بهدف تحديد المسؤوليّات وكشف الاخلالات وتفادي تكرارها"، حسب بيان صادر عنها "الجمعة".

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