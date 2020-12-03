ارتفاع قتلى عقار الاسكندرية المنهار إلى 6 أشخاص

المصدر: البيان الإلكتروني

قال مسؤولون محليون اليوم الخميس إن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم عندما انهار مبنى قديم من أربعة طوابق في مدينة الإسكندرية الساحلية بشمال مصر.

وقال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، للصحفيين في مكان الحادث إن السلطات أصدرت عدة أوامر بترميم المبنى القديم وتم تجاهلها حتى انهار مساء الأربعاء.

وأضاف المسؤولون أن أُسرتين كانتا تعيشان في المبنى وأن القتلى ثلاثة رجال وثلاث نساء.

وقال سكان إن السلطات أخلت المبنى المجاور للمبنى المنهار بعد ظهور شروخ فيه.

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