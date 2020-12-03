مصر..غرق حارس أمن بالرمال المتحركة في منطقة أثرية

المصدر: البيان الإلكتروني

انتشلت قوات الحماية المدينة في الدقهلية بمصر اليوم، حارس أمن غرق بالرمال المتحركة بمنطقة "الربع" الأثرية.

ونشرت وسائل إعلام مصرية صورة للحارس، الذي تمكنت القوات بمساعدة الأهالي من انتشال جثته، بعد إزاحة كميات كبيرة الرمال.

وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن إخطارا من حراس أمن "الربع" الأثرية، يستغيثون فيه من غرق زميلهم، داخل رمال متحركة في حفرة أعلى التل الأثري، ولم يتمكنوا من انتشاله.

وتبين مصرع عبدالله محمد، حارس أمن بالمنطقة الأثرية، داخل حفرة من الرمال الموجود أعلى التل.

يذكر أن منطقة " تل الربع" إحدى أهم المناطق الأثرية في محافظة الدقهلية، ومساحتها تزيد على 230 فدانا، محاطة بسور من الخارج، وتضم الكثير من الآثار، ومنها حكمت مصر القديمة على مدار عقدين من الزمن.

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