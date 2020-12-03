عملية سطو على مصرف.. لكن الجناة سرقوا الخزنة الخطأ

المصدر: أ ف ب

شهدت البرازيل ليل الثلاثاء الأربعاء عملية سطو ضخمة على مصرف، هي الثانية في يومين، حصلت في مدينة بشمال البلاد وتخللها احتجاز رهائن واستخدام متفجرات وأسلحة، غداة عملية مماثلة جنوباً، لكنّ الجناة عادوا أدراجهم خائبين لأنهم "سرقوا الخزنة الخطأ".

وأسفرت العملية الجديدة عن مقتل أحد الرهائن الذين احتجزهم اللصوص بالرصاص، فيما أصيب أحد سكان مدينة كاميتا في ساقه، بحسب السلطات المحلية التي ما زالت تبحث عن الجناة.

ويبلغ عدد سكان كاميتا 130 ألفاً وتقع على بعد 200 كيلومتر إلى الجنوب من بيليم، عاصمة ولاية بارا الأمازونية .

وأوضحت إدارة الأمن في بارا أن أكثر من 20 شخصاً "مدججين بالأسلحة" اقتحموا فرعاً لمصرف "بنكو دو برازيل" الحكومي، لكنها لم تشر إلى قيمة المبلغ الذي سرقه المهاجمون.

وقال حاكم بارا هيلدير باربالهو إن المهاجمين لم يحصلوا على الغلّة المنشودة إذ "سرقوا الخزنة الخطأ".

ونشر موقع "جي 1" الإخباري شهادات لسكان أفادوا بأن اللصوص اتخذوا عدداً من الأشخاص الذين كانوا يشاهدون في الحانات مباراة لكرة القدم رهائن واستخدموهم كدروع بشرية.

وعثرت الشرطة في وقت لاحق على طريق قريب على شاحنة متروكة محملة بالمتفجرات.

وكانت عملية سطو مماثلة حصلت في الليلة السابقة في مدينة كريسيوما التي يبلغ عدد سكانها 217 ألف نسمة، وتقع على بعد 200 كيلومتر جنوب فلوريانوبوليس، عاصمة ولاية سانتا كاتارينا (جنوب البرازيل).

واقتحم نحو 30 رجلاً مصرفاً في المدينة مستخدمين أسلحة ثقيلة ومتفجرات وتبادلوا إطلاق النار مع الشرطة في عملية سطو ضخمة تخللها احتجاز رهائن. ولم يسجّل سقوط أي قتلى.

وكان عشرات الأشخاص روّعوا في يوليو الفائت مدينة بوتوكاتو الصغيرة في ولاية ساو باولو بعملية سطو مماثلة استخدموا فيها متفجرات.

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