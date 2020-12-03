3 قتلى بانهيار مبنى سكني متداعٍ في الإسكندرية

المصدر: أ ف ب

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في انهيار مبنى سكني متداعٍ في وسط مدينة الإسكندرية في شمال مصر، وفق ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر طالباً عدم نشر اسمه إنّ عناصر من قوات الدفاع المدني ما زالوا يبحثون عن ناجين محتملين تحت أنقاض هذا المبنى السكني الواقع في منطقة محرّم بك.

وأضاف أنّه حتى الآن "تم إخراج طفلين فقط".

ولعقود طويلة كانت الأحياء الواقعة في وسط الإسكندرية، كما في وسط القاهرة، حيث يعود تاريخ العديد من المباني إلى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، تتوزّع بين مبانٍ سكنية راقية ومبان حكومية ضخمة.

لكنّ قسماً كبيراً من هذه المباني، سواء في العاصمة أو في ثاني كبرى مدن البلاد، أصبح متداعياً أو مهجوراً.

ووفقاً للمصدر نفسه فإن المبنى الذي انهار الأربعاء كان آيلاً للسقوط وقد صدرت ثلاثة أوامر بهدمه ظلت حبراً على ورق.

وفي السنوات الأخيرة شهدت مصر انهيار العديد من المباني في كوارث تسبّبت بسقوط عدد كبير من الضحايا ونجمت إما عن تداعي هذه الأبنية بسبب قدمها وعدم صيانتها أو بسبب تشييدها من دون احترام لقوانين البناء.

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