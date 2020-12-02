5 قتلى و15 جريحاً في حادث دهس بألمانيا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت السلطات الألمانية أن مرتكب عملية الدهس في مدينة ترير الألمانية كان تحت تأثير الكحول، ونفت "وجود أي دوافع إيديولوجية أو دينية أخرى وراء هجومه".

وأكدت الشرطة الألمانية مساء أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم في ترير إلى 5 أشخاص، إضافة إلى إصابة نحو 15 شخصا بجروح.

وكشف مكتب المدعي العام المحلي أن مرتكب الهجوم، رجل من مواليد المدينة، عمره 51 عاما، ولم تكن له أي سوابق جنائية، بحسب ما نقلت عنه "روسيا اليوم"

وأضاف المكتب أن الرجل كان تحت تأثير الكحول أثناء تنفيذه الهجوم، وقد تكون لديه اضطرابات نفسية. وأكد أنه لا يوجد أي دليل على وجود دوافع إرهابية أو سياسية أو دينية وراء الهجوم.

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