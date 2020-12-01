شاب يقتل زوجته ضرباً وينتحر

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت منطقة كوبري العشرة بمدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية المصرية، حادثة بشعة حيث أقدم شاب على الانتحار بعد قتل زوجته ضربا حتى الموت بسبب خلافات أسرية وعلى الفور تم إبلاغ قسم الشرطة ونقلهم إلى مشرحة مستشفى زفتى العام وفق موقع فيتو.

وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة كوبري العشرة بمدينة زفتي بوقوع حادثة قتل، حيث أقدم شاب يدعى بالغ من العمر 43 سنة، على قتل زوجته 36 سنة، ثم قام بالانتحار ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى محل الواقعة، وتم نقلهم إلى مستشفى زفتى العام، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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