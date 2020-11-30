الكويت.. تحرّيات «بوتيكات»: لا شبهات «غسل أموال» حتى الآن

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت صحيفة «القبس» الكويتية أن لجنة الخبراء أشرفت على الانتهاء من التحقيق في قضية شركة «بوتيكات»، وتعمل حالياً على صياغة تقريرها الذي سترفعه إلى النيابة العامة نهاية ديسمبر المقبل.

وبحسب الصحيفة قالت مصادر رفيعة: إن التحريات تشير إلى أنه جرى فحص أوراق المصانع وإدارة الجمارك التي تخص الشركة وتؤكد أن الأوراق صحيحة وسليمة.

وأضافت المصادر: إنه جرى، كذلك، فحص عشوائي لعدد من الفواتير الخاصة بحركة البيع، خصوصاً التي تحمل مبالغ كبيرة، حيث لم تثبت الشبهات حول «غسل الأموال» حتى الآن.

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