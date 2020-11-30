لص في الأردن يسرق منزلاً وسيارة صاحب المنزل وسيارات المنطقة كلها

المصدر: البيان الإلكتروني

لم يكتف أحد اللصوص في مدينة إربد الأردنية من سرقة أحد المنازل إضافة إلى سرقة سيارة صاحب المنزل، بل تجول في الحي وسرق محتويات السيارات المتوقفة في الحي كله.

وفي التفاصيل، فقد أفاد البحث الجنائي الأردني بإلقاء القبض على سارق مركبة ومحتويات مركبات ومنازل في محافظة إربد.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغاً ورد للعاملين في قسم البحث الجنائي بمحافظة إربد بتعرض أحد المنازل في المدينة للسرقة، وسرقة مركبة تعود لصاحب المنزل، إضافة إلى سرقة محتويات عدد من المركبات في ذات المنطقة، وبوشر التحقيق في تلك القضايا.

وأضاف الناطق الاعلامي أنه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات، حُددت هوية السارق، وتبين أنه من ذوي الأسبقيات الجرمية وجرت مداهمته وإلقاء القبض عليه، بعد أن حاول الفرار وأبدى مقاومة للقوة.

وتابع الناطق الاعلامي أنه جرى ضبط المركبة المسروقة، وبعض المسروقات التي أُخذت من داخل المركبات، والمنزل. وبالتحقيق مع المقبوض عليه اعترف بارتكاب تلك السرقات إضافة إلى سبع سرقات أخرى لمنازل، وما زال التحقيق جارياً معه.

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