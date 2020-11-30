سعودي يعثر على حقيبة ومفاجأة صادمة داخلها

المصدر: البيان الإلكتروني

عثر مواطن سعودي بمكة على جثة امرأة متوفية داخل حقيبة كبيرة الحجم كانت ملقاة على الأرض.

وبحسب صحيفة سبق فإن الجهات الأمنية بمكة المكرمة تلقت بلاغًا من سعودي قال فيه إنه عثر أثناء التنزه على حقيبة كبيرة الحجم ملقاة على الأرض، وعند التحقق مما بداخلها عثر على امرأة متوفاة.

وقالت مصادر إن الأدلة الجنائية والجهات المختصة والطبيب الشرعي بشرطة العاصمة المقدسة، انتقلت لموقع البلاغ للكشف عن الحالة، فيما فتحت شرطة العزيزية تحقيقًا موسعًا لمعرفة أسباب الوفاة وكشف ملابساتها بحكم الاختصاص.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز