حادث تصادم في السعودية يودي بحياة شخص وإصابة 5 آخرين

المصدر: البيان الإلكتروني

أدى حادث تصادم عنيف وقع صباح اليوم (الإثنين) على طريق جدة - مكة السريع، إلى وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين. وفقا لصحيفة عكاظ.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، تلقت بلاغا من غرفة العمليات الموحدة عند الساعة 8:21 من صباح اليوم (الإثنين)، يفيد بوجود حادث تصادم في طريق مكة جدة السريع بعد جسر الزايدي باتجاه جدة، وبه عدد من الإصابات، حيث تم على الفور توجيه 3 فرق إسعافية إلى الموقع وتبين حين وصولهم وجود حالة وفاة و5 إصابات متفرقة، وقد تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين في موقع الحادث، فيما نقلت إصابتان متوسطة الخطورة إلى المستشفى.

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