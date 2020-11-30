بالفيديو.. ضبط مخدرات بـ25 مليون دولار في مصر
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، أن أجهزتها أحبطت محاولة لتهريب 11 مليون قرص من عقار الكبتاغون المخدر داخل حاوية بميناء دمياط البحري.
بالفيديو.. ضبط مخدرات بـ25 مليون دولار في #مصرhttps://t.co/wNVYOWr3xH#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/8AcuRlmIjm— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 30, 2020
وذكرت الوزارة في بيان أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من ضبط حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء دولة عربية أخرى عبر ميناء دمياط البحري بنظام الترانزيت. وفقا لسكاي نيوز.
وأشار البيان إلى أن الشحنة كانت عبارة عن فلاتر مياه، ووجد بداخلها على 11 مليون قرص من الكبتاغون، مخبئة داخل 118 عبوة تحوي كل منها 25 مرشح مياه "شمعة فلتر".
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 385 مليون جنيه مصري (نحو 25 مليون دولار).
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